16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 14:11

Вимагав відкат за тендер на 8 млн грн: у Києві затримали посадовця з пачками готівки

06 лютого 2026, 14:11
Фото: Прокуратура України
У Києві викрили директора комунального некомерційного підприємства КМДА "Освітня агенція міста Києва" у вимаганні майже 1,2 млн грн від підприємця-переможця тендеру на закупівлю навчального обладнання

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, підприємство чесно виграло державний тендер, але за право його виконати, з нього вимагали гроші.

Так, після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював особисту зустріч із представниками компанії.

"Не для обговорення умов поставки. Не для уточнення технічних деталей. Під час цієї зустрічі прозвучала пряма вимога: за підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно передати 1-15% від суми договору. У грошах – 1 198 000 гривень", – розповів прокурор.

Прокуратура не називає імені посадовця. Однак, як стало відомо RegioNews, йдеться про Микиту Бугайлова.

Микита Бугайлов

Директора КНП "Освітня агенція міста Києва" затримали під час отримання грошей.

Затриманому повідомлено про підозру за ч.4 ст. 368 КК України, а саме у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, нещодавно директору Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимиру Репіку вручено підозру. Йому інкримінують завдання збитків місту на 581 млн гривень.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
