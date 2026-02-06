Вимагав відкат за тендер на 8 млн грн: у Києві затримали посадовця з пачками готівки

Фото: Прокуратура України

У Києві викрили директора комунального некомерційного підприємства КМДА "Освітня агенція міста Києва" у вимаганні майже 1,2 млн грн від підприємця-переможця тендеру на закупівлю навчального обладнання

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, підприємство чесно виграло державний тендер, але за право його виконати, з нього вимагали гроші.

Так, після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював особисту зустріч із представниками компанії.

"Не для обговорення умов поставки. Не для уточнення технічних деталей. Під час цієї зустрічі прозвучала пряма вимога: за підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно передати 1-15% від суми договору. У грошах – 1 198 000 гривень", – розповів прокурор.

Прокуратура не називає імені посадовця. Однак, як стало відомо RegioNews, йдеться про Микиту Бугайлова.

Микита Бугайлов

Директора КНП "Освітня агенція міста Києва" затримали під час отримання грошей.

Затриманому повідомлено про підозру за ч.4 ст. 368 КК України, а саме у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

