10:38  22 січня
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
08:57  22 січня
Лікарі одеського ТЦК масово видавали фіктивні висновки ВЛК
07:54  22 січня
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 11:24

В Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки

22 січня 2026, 11:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Чорноморська, який разом зі спільниками незаконно заволодів нерухомістю в центрі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Квартира у провулку Пироговському належало жінці, яка померла у 2020 році.

Слідство встановило, що 56-річний житель Чорноморська зі спільниками підробили документи, за якими нібито ще у 2012 році власниця подарувала квартиру вигаданій особі. Використавши фальшивий паспорт та податковий код вигаданого власника, фігурант оформив квартиру на себе та за кілька днів продав її.

Про махінацію дізналася справжня спадкоємиця, коли намагалася оформити документи на житло. Збиток, завданий жінці, перевищує 1,1 млн грн.

Чоловіку оголосили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та підробленні документів. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав 56-річному фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави в 266 тисяч гривень.

Наразі поліція встановлює спільників зловмисника, а на квартиру мають накласти арешт.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік незаконно збудував двоповерховий будинок біля узбережжя. Він не мав жодних дозволів на землю. Суд наклав арешт на будівлю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса злочин затримання зловмисники спадщина Нерухомість квартира
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Працював на онлайн-магазин: на Харківщині затримали кур'єра наркотиків
22 січня 2026, 11:30
Розвідували наслідки удару "Орєшніком" по Львівщині: СБУ затримала російських агентів
22 січня 2026, 11:07
Зеленський прибув до Давосу: запланована зустріч із Трампом та участь у форумі
22 січня 2026, 10:53
Армія РФ вже десяту годину атакує "шахедами" Кривий Ріг
22 січня 2026, 10:51
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
22 січня 2026, 10:38
На Одещині внаслідок російської атаки загинув підліток
22 січня 2026, 10:28
Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"
22 січня 2026, 10:26
Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg
22 січня 2026, 10:04
В Україні понад 122 тисячі хворих на ГРВІ: тільки один регіон трохи перевищив епідпоріг
22 січня 2026, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »