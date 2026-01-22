Ілюстративне фото: pixabay

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Чорноморська, який разом зі спільниками незаконно заволодів нерухомістю в центрі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Квартира у провулку Пироговському належало жінці, яка померла у 2020 році.

Слідство встановило, що 56-річний житель Чорноморська зі спільниками підробили документи, за якими нібито ще у 2012 році власниця подарувала квартиру вигаданій особі. Використавши фальшивий паспорт та податковий код вигаданого власника, фігурант оформив квартиру на себе та за кілька днів продав її.

Про махінацію дізналася справжня спадкоємиця, коли намагалася оформити документи на житло. Збиток, завданий жінці, перевищує 1,1 млн грн.

Чоловіку оголосили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та підробленні документів. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав 56-річному фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави в 266 тисяч гривень.

Наразі поліція встановлює спільників зловмисника, а на квартиру мають накласти арешт.

