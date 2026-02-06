16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 18:25

У Запоріжжі викрили call-центри аферистів: вкрали в людей мільйони

06 лютого 2026, 18:25
Фото: Нацполіція
У Запоріжжі правоохоронці викрили шахрайські call-центри. Аферисти ошукували українців та іноземців

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Відомо, що шахраї прикидались прикидались працівниками банків та податкової служби. Аферисти використовували різні схеми, а одну з них координували прямо з місць позбавлення волі.

Організатором виявився житель Запоріжжя. До "роботи" він залучив координатора call-центру, двох "клоузерів" та кількох операторів, які здійснювали "холодні" телефонні дзвінки. Шахрайський офіс функціонував протягом кількох місяців.

"Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Іншу схеми викрили кіберполіцейські за сприяння оперативних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України. Група осіб організувала call-центр під виглядом служби безпеки одного з українських банків. Організатор координував роботу, хоча при цьому знаходився у в'язниці.

Відомо про щонайменше 36 потерпілих. Завдано збитків на понад 2,6 мільйона гривень.

"Організатору та двом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.

