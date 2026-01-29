09:57  29 січня
29 січня 2026, 10:22

Аварійні роботи на Троєщині: ДТЕК просить мешканців не перекривати дороги

29 січня 2026, 10:22
Ілюстративне фото: Суспільне Київ
ДТЕК закликає мешканців житлового масиву Вигурівщина-Троєщина не блокувати дороги та не проводити мітинги, які можуть заважати роботі аварійних бригад

Про це йдеться в дописі на сторінці компанії у Facebook, передає RegioNews.

У ДТЕК зазначають, щочерез відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі району зазнають постійних перевантажень. Вони не розраховані на одночасне використання потужних обігрівачів та інших приладів.

Лише за останній тиждень сталося 26 аварій на підстанціях, постійно перегорають підземні кабелі.

"Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад. Мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти. Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та лишають змоги реагувати швидше", – зазначили в ДТЕК.

Компанія повідомила, що усі ремонтні роботи проводяться цілодобово, а енергетики закликають мешканців використовувати потужні прилади по черзі, щоби уникнути нових перевантажень.

За інформацією мера Віталія Кличка, на вечір 28 січня без опалення залишаються 639 багатоповерхівок. Для усунення проблем у Києві задіяно понад 1 000 комунальників та енергетиків.

Нагадаємо, напередодні мешканці столиці перекрили дорогу на вулиці Червоної Калини через тривалу відсутність опалення, що спричинило значні затори на ділянці.

Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.

Читайте також: Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців

