17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 22:37

Енергетикам вдалося зробити неможливе: у Києві буде більше світла

28 січня 2026, 22:37
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Попри шалений дефіцит електрики в столиці, енергетики вводять тимчасові графіки відключення світла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

У компанії зазначили:

- Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

- Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

- Для кожного будинку буде свій графік.

- Їх можна буде подивитись в чат-боті.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Києві люди перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках. Про це повідомляли столичні телеграм-канали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ економіка енергетика відключення світла ДТЕК
У Києві 737 будинків залишаються без тепла: переважно на Троєщині
28 січня 2026, 13:05
Атака дронів на Київ: через падіння уламків пошкоджена 17-поверхівка та нежитлова будівля
28 січня 2026, 08:08
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
27 січня 2026, 23:05
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Ціни на картоплю в Україні зростають: скільки тепер коштує кілограм
28 січня 2026, 22:35
Допоки Буковель тоне в самовдоволенні на широку ногу – війна триватиме безкінечно довго
28 січня 2026, 22:23
ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання
28 січня 2026, 22:09
Українська біатлоністка здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2026
28 січня 2026, 21:55
Три роки ґвалтував власних доньок: на Волині судили батька-тирана
28 січня 2026, 21:35
У Резерв+ запрацювала нова функція
28 січня 2026, 21:18
На Дніпропетровщині автобус протаранив три автівки
28 січня 2026, 20:35
Нацполіція показала відео після ранкового удару по житлових будинках у Запоріжжі
28 січня 2026, 20:18
Ексглава ДПСУ звільнений з військової служби "за станом здоровʼя"
28 січня 2026, 20:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »