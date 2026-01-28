Енергетикам вдалося зробити неможливе: у Києві буде більше світла
Попри шалений дефіцит електрики в столиці, енергетики вводять тимчасові графіки відключення світла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
У компанії зазначили:
- Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо).
- Для кожного будинку буде свій графік.
- Їх можна буде подивитись в чат-боті.
"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень", – йдеться у повідомленні.
