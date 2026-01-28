Енергетикам вдалося зробити неможливе: у Києві буде більше світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

У компанії зазначили:

- Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

- Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

- Для кожного будинку буде свій графік.

- Їх можна буде подивитись в чат-боті.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Києві люди перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках. Про це повідомляли столичні телеграм-канали.