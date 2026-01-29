Аварийные работы на Троещине: ДТЭК просит жителей не перекрывать дороги
ДТЭК призывает жителей жилмассива Выгуровщина-Троещина не блокировать дороги и не проводить митинги, которые могут мешать работе аварийных бригад
Об этом говорится в сообщении на странице компании Facebook, передает RegioNews.
В ДТЭК отмечают, что из-за отсутствия централизованного теплоснабжения электрические сети района испытывают постоянные перегрузки. Они не рассчитаны на одновременное использование мощных обогревателей и других устройств.
Только за последнюю неделю произошло 26 аварий на подстанциях, постоянно перегорают подземные кабели.
"Мы призываем не препятствовать работе бригад. Митинги или перекрытие дорог не помогают и не ускоряют ремонты. Они, наоборот, мешают работе, скорости передвижения и оставляют возможности реагировать быстрее", – отметили в ДТЭК.
Компания сообщила, что все ремонтные работы производятся круглосуточно, а энергетики призывают жильцов использовать мощные приборы поочередно, чтобы избежать новых перегрузок.
По информации мэра Виталия Кличко, на вечер 28 января без отопления остаются 639 многоэтажек. Для устранения проблем в Киеве задействовано более 1000 коммунальщиков и энергетиков.
Напомним, накануне жители столицы перекрыли дорогу на улице Червоной Калины из-за длительного отсутствия отопления, что повлекло значительные пробки на участке.
Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.
