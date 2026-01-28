У Києві 737 будинків залишаються без тепла: переважно на Троєщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на сьогодні в столиці 737 житлових будинків залишаються без тепла, переважна більшість з яких знаходиться на Троєщині, частина – у кількох інших районах

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, комунальники та енергетики цілодобово працюють над ремонтом пошкодженої ворогом критичної інфраструктури, щоб повернути тепло в оселі киян.

Над усуненням проблем працюють понад 1 000 столичних комунальників.

До роботи також залучені бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та інших міст, а також команди "Укрзалізниці".

Мер наголосив, що роботи тривають у цілодобовому режимі, аби якнайшвидше відновити теплопостачання у всіх будинках столиці.

Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що в українській столиці продовжують проривати труби в багатоповерхівках. Вода затоплює цілі під'їзди.

