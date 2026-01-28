17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 20:01

Жителі Києва перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках

28 січня 2026, 20:01
Фото: з відео у соцмережах
Мешканці вийшли на протест через відсутність тепла, блокуючи одну з вулиць міста

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Києві мешканці перекрили дорогу на вулиці Червоної Калини через тривалу відсутність опалення, що спричинило значні затори на ділянці. Протест став сигналом про критичну ситуацію з теплопостачанням у столиці.

За інформацією мера Віталія Кличка, на вечір 28 січня без опалення залишаються 639 багатоповерхівок. Для усунення проблем у Києві задіяно понад 1 000 комунальників та енергетиків. Їм допомагають бригади з інших міст, серед яких Львів, Полтава, Чернігів, Вінниця, Житомир, Миколаїв, Одеса, Рівне, Кропивницький, а також з Київської області та бригади "Укрзалізниці".

Мер наголосив, що столиця вдячна всім, хто підтримує роботу комунальних служб у кризовій ситуації.

Раніше повідомлялося, у Кам'янському мешканці перекрили центр міста через тривалі відключення електропостачання. Люди скаржаться, що світло з'являється лише на кілька годин удень або вночі, тоді як вечорами більшість квартир залишаються без електрики.

Київ опалення багатоповерхівки комунальники відключення Віталій Кличко
27 січня 2026
