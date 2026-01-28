Фото: з відео у соцмережах

Мешканці вийшли на протест через відсутність тепла, блокуючи одну з вулиць міста

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У Києві мешканці перекрили дорогу на вулиці Червоної Калини через тривалу відсутність опалення, що спричинило значні затори на ділянці. Протест став сигналом про критичну ситуацію з теплопостачанням у столиці.

За інформацією мера Віталія Кличка, на вечір 28 січня без опалення залишаються 639 багатоповерхівок. Для усунення проблем у Києві задіяно понад 1 000 комунальників та енергетиків. Їм допомагають бригади з інших міст, серед яких Львів, Полтава, Чернігів, Вінниця, Житомир, Миколаїв, Одеса, Рівне, Кропивницький, а також з Київської області та бригади "Укрзалізниці".

Мер наголосив, що столиця вдячна всім, хто підтримує роботу комунальних служб у кризовій ситуації.

Раніше повідомлялося, у Кам'янському мешканці перекрили центр міста через тривалі відключення електропостачання. Люди скаржаться, що світло з'являється лише на кілька годин удень або вночі, тоді як вечорами більшість квартир залишаються без електрики.