23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 23:05

Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії

27 січня 2026, 23:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Наразі у столиці знеструмлені понад 700 тисяч споживачів. У місті діятимуть графіки відключень, проте перший час вони можуть різнитись в різних районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, найближчим завданням фахівців є вихід на прогнозовані графіки.

Він також зазначив, що держава надала для цього всю необхідну допомогу

"Маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки іде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району", – додав міністр енергетики.

Як повідомлялось, Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями. Звернутися по допомогу можна буде самостійно, через сусідів, родичів або голів ОСББ.

Київ економіка енергетика відключення світла Шмигаль
У Києві затримали білоруську шпигунку, яка збирала дані про українських військових
27 січня 2026, 19:47
Влада Києва пояснила ситуацію із централізованим постачанням гарячої води у місті
27 січня 2026, 16:12
У разі проблем із водою на Троєщині робитимемо вбиральні "як у селі" – Бахматов
27 січня 2026, 13:25
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Дії Зеленського все більше і більше суперечать тим цінностям, які ми відстоюємо – демократія, права людини та верховенство права
27 січня 2026, 23:17
Трамп – не дурень. В чому проблема його логіки щодо війни в Україні
27 січня 2026, 22:38
Десятки тисяч абонентів на Одещині залишились без світла через негоду
27 січня 2026, 22:24
Втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн – дослідження
27 січня 2026, 21:57
Україна планує підписати з США 20-пунктний мирний план: стали відомі подробиці
27 січня 2026, 21:21
Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним
27 січня 2026, 20:30
У Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди
27 січня 2026, 20:22
Четверо загиблих і один поранений: подробиці стрілянини по правоохоронцях на Черкащині
27 січня 2026, 20:06
На Сумщині росіяни вбили подружжя: чоловік намагався врятувати поранену жінку
27 січня 2026, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
