Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наразі у столиці знеструмлені понад 700 тисяч споживачів. У місті діятимуть графіки відключень, проте перший час вони можуть різнитись в різних районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, найближчим завданням фахівців є вихід на прогнозовані графіки.

Він також зазначив, що держава надала для цього всю необхідну допомогу

"Маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки іде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району", – додав міністр енергетики.

Як повідомлялось, Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями. Звернутися по допомогу можна буде самостійно, через сусідів, родичів або голів ОСББ.