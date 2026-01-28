Атака дронів на Київ: через падіння уламків пошкоджена 17-поверхівка та нежитлова будівля
У Голосіївському районі столиці є пошкодження внаслідок атаки російських безпілотників
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу. Її ліквідували.
Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги вибуховою хвилею були пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового будинку.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 28 січня на Київщині через атаку БПЛА зайнялася багатоповерхівка. Загинули дві людини, серед чотирьох постраждалих – діти.
