15:54  27 січня
РФ вдарила по стратегічно важливому об'єкту на Львівщині, він не працює
12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
27 січня 2026, 16:12

Влада Києва пояснила ситуацію із централізованим постачанням гарячої води у місті

27 січня 2026, 16:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Унаслідок кількох масованих атак ворога українська столиця працює в умовах складної енергетичної ситуації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

Зазначається, що наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання.

У КМДА наголошують, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

"Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, 26 січня над Києвом було зафіксовано ворожі ударні дрони. Через це у столиці було оголошено повітряну тривогу.

Київ КМДА гаряча вода водопостачання війна
