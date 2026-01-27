Влада Києва пояснила ситуацію із централізованим постачанням гарячої води у місті
Унаслідок кількох масованих атак ворога українська столиця працює в умовах складної енергетичної ситуації
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.
Зазначається, що наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання.
У КМДА наголошують, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.
"Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", – додали у відомстві.
Як повідомлялось, 26 січня над Києвом було зафіксовано ворожі ударні дрони. Через це у столиці було оголошено повітряну тривогу.