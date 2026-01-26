Над Києвом кружляють ворожі дрони

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 26 січня, над Києвом було зафіксовано ворожі ударні дрони. Через це у столиці було оголошено повітряну тривогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМВА.

"Над столицею ворожі БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях!", – йдеться у повідомленні.

Водночас Повітряні сили попередили про рух безпілотників з півночі.

Згодом з'явилась інформація, що над столицею може кружляти БпЛА "Дельта/БМ-35". Його бойова частина БМ-35 становить до 40 кг вибухової речовини, що вдвічі менше, ніж у Shahed-136, але достатньо для високоточних ударів, які дозволяє проводити пряме керування за рахунок розміщення на дронах Starlink.

Раніше у Повітряних силах України спростували повідомлення директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка про те, що 13 січня по ТЕЦ у Києві вдарили 16 балістичних ракет.