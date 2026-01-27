Власти Киева объяснили ситуацию с централизованными поставками горячей воды в городе

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате нескольких массированных атак врага украинская столица работает в условиях сложной энергетической ситуации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды. Высвободившуюся тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения.

В КГГА отмечают, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилищного фонда города, а только домов, где это технически необходимо для возобновления теплоснабжения.

"Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и последующей стабилизации работы энергосистемы", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 26 января над Киевом были зафиксированы вражеские ударные дроны. Поэтому в столице была объявлена воздушная тревога.