У Києві вночі гасили пожежу у девʼятиповерхівці: загинула людина

Фото: ДСНС

Пожежа виникла 26 січня близько 23:30 на вулиці Уманській, що у Соломʼянському районі міста

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загоряння сталось на третьому поверсі девʼятиповерхового будинку. В ході локалізації рятувальники виявили тіло жіночої статі.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували з четвертого поверху людину, яку з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам.

Пожежу локалізували о 00:12 на площі 10 кв. м, о 00:25 – ліквідували.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 15 січня на Київщині в пожежі загинула жінка. Постраждали чоловік та троє дітей.