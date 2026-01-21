У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Аварійні бригади Києва працюють у надзвичайно напруженому режимі, без перерв по 2-3 доби, що призводить до трагедій

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко, передає RegioNews.

"Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2–3 доби без перерви – практично валяться з ніг. Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обмороження та психофізичне виснаження", – написав депутат.

Кучеренко підкреслив, що така аномальна робоча напруга є наслідком нестачі персоналу і важких умов праці для аварійних бригад у столиці.

Він закликав громадськість пам’ятати про надзвичайно складні умови, в яких працюють слюсарі та інші аварійні служби.

Як відомо, у столиці триває відновлення теплопостачання у багатоповерхових будинках. За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, для посилення робіт до столиці направили 50 додаткових ремонтних бригад з інших регіонів України. Також серед залучених фахівців – близько 100 працівників залізниці.