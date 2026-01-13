У Львові поліцейські побили жінку, яка прибирала сніг
В обласному центрі стався конфлікт між поліцейською та прибиральницею: правоохоронниця завдала літній жінці удару ногою
Як передає RegioNews, відео інциденту, який трапився на вулиці Жовківській, поширили у соцмережах.
Зі слів очевидців, прибиральниця зробила зауваження військовослужбовцям ТЦК та поліції, адже вони нібито заважали їй прибирати сніг.
Після цього представниця правоохоронного органу різко підбігла до жінки, вдарила її ногою, послизнулась та впала, а потім підвелась і ще раз її штовхнула. Постраждала кілька разів вдарити їх лопатою.
Нагадаємо, у Львові жінка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану війни. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини інциденту.
