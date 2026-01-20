10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
20 січня 2026, 11:45

У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному

20 січня 2026, 11:45
Фото: ОГП
Поліція оголосила підозру жителю Чернівців, який змушував безпорадну пенсіонерку просити милостиню, привласнюючи всі її гроші

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2025 року фігурант зустрів літню жінку на автовокзалі Чернівців. Вона перебувала у скрутному становищі: була без житла та соцпідтримки.

Чоловік пообіцяв пенсіонерці прихисток, але натомість позбавив волі. Він поселив її у приміщенні на території свого подвір’я та щодня вивозив у місто жебракувати. Щоб перехожі давали більше грошей, потерпілу посадив у крісло колісне, створюючи вигляд повної безпорадності.

У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному

Для повного контролю фігурант відібрав у жінки документи та банківську картку, з якої щомісяця знімав її пенсію.

Про цей випадок правоохоронці дізналися під час розслідування іншого злочину. Перевірка інформації та розмова з жінкою підтвердили протиправні дії чоловіка.

Наразі пенсіонерка перебуває у спецзакладі для людей похилого віку, де за нею доглядають фахівці.

Чоловіку загрожує відповідальність за статтями про торгівлю людьми, крадіжку та незаконне заволодіння документами.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили банду, яка втягувала людей у трудове рабство. У них забирали документи й телефони.

Чернівці торгівля людьми пенсіонерка підозра жебрацтво
