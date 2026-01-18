"Подорож до бабусі" закінчилася пошуками: школярок знайшли у столичному метро

Ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Днями до столичних правоохоронців надійшло повідомлення від місцевої мешканки про зникнення її 9-річної доньки. За словами матері, близько години тому дівчинка, не попередивши батьків, вийшла на вулицю та не повернулась.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. Менш ніж за годину школярку разом із подружкою виявила співробітниця поліції на одній із станцій столичного метро та передала дівчат батькам.

З'ясувалось, що напередодні дівчата домовилися поїхати до бабусі однієї з них у Київській області. У призначений час вони зібрали чемодани та самостійно вирушили в дорогу, не повідомивши дорослих.

На щастя, під час цієї "подорожі"жодних протиправних дій відносно школярок не було скоєно. Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчатами та їхніми батьками.

Нагадаємо,у Білгороді-Дністровському Одеської області поліція склала протокол на 29-річну жінку, яка залишила маленьку дитину на знайомого і не повернулася вчасно. Медики госпіталізували дівчинку з переохолодженням та симптомами ГРВІ.