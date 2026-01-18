"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро

11:49  18 января
Правоохранители Киева разыскали двух пропавших 9-летних девушек-школьниц

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

На днях столичным правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы об исчезновении ее 9-летней дочери. По словам матери, около часа назад девочка, не предупредив родителей, вышла на улицу и не вернулась.

Правоохранители немедленно приступили к поисковым мероприятиям. Менее чем через час школьницу вместе с подружкой обнаружила сотрудница полиции на одной из станций столичного метро и передала девушек родителям.

Выяснилось, что накануне девушки договорились поехать к бабушке одной из них в Киевской области. В назначенное время они собрали чемоданы и самостоятельно отправились в путь, не сообщив взрослым.

К счастью, во время этого "путешествия" никаких противоправных действий в отношении школьниц не было совершено. Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с девушками и родителями.

Напомним, в Белгороде-Днестровском Одесской области полиция составила протокол на 29-летнюю женщину, которая оставила маленького ребенка на знакомого и не вернулась вовремя. Медики госпитализировали девочку с переохлаждением и симптомами ОРВИ.

