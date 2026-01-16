Вимагали $130 тисяч неіснуючого боргу: на Київщині затримали групу рекетирів

Фото: поліція

На Київщині поліція нейтралізувала злочинне угруповання, яке вимагало у фермерки 130 тисяч доларів вигаданого боргу. Зловмисники стверджували, що гроші нібито винен її син

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Щоб залякати 47-річну жінку, рекетири погрожували розправою її родині. Під психологічним тиском потерпіла спочатку віддала 11 300 доларів, проте погрози продовжувалися та сума "боргу" зросла до понад 130 тисяч доларів.

До справи зловмисники залучили кримінальних авторитетів на прізвисько "Близнюки", які нібито мали гарантувати потерпілим відсутність в подальшому проблем.

Протягом тривалого часу учасники банди били чоловіка фермерки, а також погрожували викраденням її доньки.

Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання чергового траншу у розмірі 38 тисяч доларів.

Під час обшуків за місцями мешкання та у автівках фігурантів вилучили готівку в гривнях та доларах, понад 1300 набоїв різного калібру, 3 пістолети та 2 магазини, кастети, печатки, 64 мобільні телефони, ноутбук, 200 стартових пакетів мобільних операторів, sim-карти та їх тримачі, 4 флеш накопичувачі та ювелірні вироби.

Правоохоронці затримали шістьох зловмисників. Їм повідомили про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ). П'ятьох фігурантів суд відправив під варту з можливістю внесення застави, ще одного – без права застави.

Поліція розшукує ще одного члена групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання 35 тисяч доларів неіснуючого боргу. Фігурантів взяли під варту без права внесення застави.