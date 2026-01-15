У Києві померла жінка під час операції з імплантації сідниць: отримав підозру платичний хірург

Ілюстративне фото

У столиці під час операції в приватній клініці померла жінка. Пластичний хірург отримав підозру

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

В серпні 2023 року під час проведення операції пластичний хірург неналежно виконав свої обовʼязки. Внаслідок неправильної підготовки анестезії у пацієнтки сталась зупинка серця під час операції з імплантації сідниць.

Попри реанімаційні заходи врятувати життя жінки не вдалось. Їй було лише 28 років.

Експертиза показала, що в анастезуючому розчині було втричі збільшено допустиму дозу препарату. Це спричинило смерть пацієнтки. Крім того, лікар не вніс препарат до документації й не повинен був його використовувати.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт. Лікар постане перед судом.

