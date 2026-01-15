17:45  15 січня
15 січня 2026, 16:15

У Києві померла жінка під час операції з імплантації сідниць: отримав підозру платичний хірург

15 січня 2026, 16:15
Ілюстративне фото
У столиці під час операції в приватній клініці померла жінка. Пластичний хірург отримав підозру 

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

В серпні 2023 року під час проведення операції пластичний хірург неналежно виконав свої обовʼязки. Внаслідок неправильної підготовки анестезії у пацієнтки сталась зупинка серця під час операції з імплантації сідниць.

Попри реанімаційні заходи врятувати життя жінки не вдалось. Їй було лише 28 років.

Експертиза показала, що в анастезуючому розчині було втричі збільшено допустиму дозу препарату. Це спричинило смерть пацієнтки. Крім того, лікар не вніс препарат до документації й не повинен був його використовувати.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт. Лікар постане перед судом.

Нагадаємо, в Харківській області медики отримали виклик про пацієнта, який перебував у стані клінічної смерті. Фахівці екстреної допомоги змогли провести втручання, яке врятувало життя людини.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
