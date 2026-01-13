11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
13 січня 2026, 15:01

Смерть матері та немовляти: у Києві лікарці пологового повідомили про підозру

13 січня 2026, 15:01
Фото: поліція
Поліцейські повідомили про підозру лікарці пологового будинку через загибель породіллі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір. Слідство встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якщо б акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки.

За даними поліції, 50-річна акушер-гінеколог, яка була на чергуванні, не забезпечила належний нагляд за пацієнткою та вчасно не провела необхідні медичні маніпуляції. Бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки. Породілля померла від масивної кровотечі та ушкодження внутрішніх органів, спричинених стрімкими пологами. Реанімаційні заходи не допомогли її врятувати.

Судмедекспертиза підтвердила: якби лікарка організувала належний медичний догляд, таких наслідків вдалося б уникнути.

Правоохоронці повідомили медику про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків). Лікарці загрожує до двох років позбавлення волі.

Смерть матері та немовляти: у Києві лікарці пологового повідомили про підозру

Нагадаємо, раніше у Козятині на Вінниччині правоохоронці з’ясовують обставини смерті 5-місячного немовляти. Мертвим дитину у ліжечку виявили батьки.

