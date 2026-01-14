На Закарпатті померла дитина, яку госпіталізували зі стоматології у важкому стані

Фото: Нацполіція

Співробітники Ужгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом смерті 12-річної дівчинки. Дитину у важкому стані госпіталізували після стоматологічної клініки

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Госпіталізували 12-річну дівчинку в одну з лікарень Ужгорода 5 січня. При цьому правоохоронцям про це тоді не повідомляли. Протягом дев'яти днів дитина була в реанімації. На жаль, попри зусилля лікарів, врятувати її не вдалось.

Вже 14 січня правоохоронці отримали повідомлення про смерть дитини в лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження.

"Наразі у справі тривають першочергові слідчі дії, зокрема у приміщенні стоматологічної клініки проводиться обшук. Слідчі вилучають медичну документацію", - повідомили в поліції.

