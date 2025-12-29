У Києві військовий на світлофорі врізався в авто: загинула мати двох дітей

Фото: ДБР

Працівники ДБР розпочали розслідування ДТП за участю військовослужбовця, у якій загинула молода жінка

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, 27 грудня мати з двома малолітніми доньками та їхньою тіткою прямували на свята.

На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка автомобіль родини зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент у них на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який порушив правила дорожнього руху.

Внаслідок зіткнення пасажирка загинула на місці, двох дітей госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Їхньому життю нічого не загрожує.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу.

