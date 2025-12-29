15:44  29 грудня
29 грудня 2025, 15:05

У Києві військовий на світлофорі врізався в авто: загинула мати двох дітей

29 грудня 2025, 15:05
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР розпочали розслідування ДТП за участю військовослужбовця, у якій загинула молода жінка

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, 27 грудня мати з двома малолітніми доньками та їхньою тіткою прямували на свята.

На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка автомобіль родини зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент у них на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який порушив правила дорожнього руху.

Внаслідок зіткнення пасажирка загинула на місці, двох дітей госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Їхньому життю нічого не загрожує.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Дніпра, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну ДТП. Обвинувальний акт направлений до суду

Раніше повідомлялося, що 10 грудня на Волині військова вантажівка врізалася в паркан. Від отриманих травм водій, 56-річний нацгвардієць, загинув на місці.

