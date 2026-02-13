Окупанти вдарили по будинку у Краматорську: троє братів загинули, їхні мати та бабуся поранені
В четвер, 12 лютого, о 21:15 російські військові атакували Краматорськ на Донеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
В зоні ураження опинився житловий сектор. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат.
Крім того, постраждали 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся. У жінок діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію. Постраждалим надали медичну допомогу.
Тип зброї встановлюється.
Нагадаємо, вночі 13 лютого російські війська атакували безпілотниками один із портів в Одеській області. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.
