Фото: прокуратура

В четвер, 12 лютого, о 21:15 російські військові атакували Краматорськ на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

В зоні ураження опинився житловий сектор. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат.

Крім того, постраждали 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся. У жінок діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію. Постраждалим надали медичну допомогу.

Тип зброї встановлюється.

Нагадаємо, вночі 13 лютого російські війська атакували безпілотниками один із портів в Одеській області. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.