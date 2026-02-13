10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
09:14  13 лютого
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 10:08

Окупанти вдарили по будинку у Краматорську: троє братів загинули, їхні мати та бабуся поранені

13 лютого 2026, 10:08
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

В четвер, 12 лютого, о 21:15 російські військові атакували Краматорськ на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

В зоні ураження опинився житловий сектор. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат.

Крім того, постраждали 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся. У жінок діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію. Постраждалим надали медичну допомогу.

Тип зброї встановлюється.

Нагадаємо, вночі 13 лютого російські війська атакували безпілотниками один із портів в Одеській області. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі Краматорськ Донецька область постраждалі
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Готували нові теракти у Києві та Житомирі: затримані агенки ФСБ, зокрема контрактниця ЗСУ
13 лютого 2026, 12:39
Били, принижували та морили 11 дітей голодом: на Дніпропетровщині судитимуть батьків-вихователів
13 лютого 2026, 12:24
Шурму та його брата оголосили в розшук через підозру у корупційній схемі – МВС
13 лютого 2026, 12:05
Зіткнення авто у Львові: постраждали двоє водіїв та 10-річна дитина
13 лютого 2026, 11:47
На Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
13 лютого 2026, 11:28
Смерть під час ожеледиці у Чернівцях: прокуратура розслідує службову недбалість
13 лютого 2026, 11:12
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого 2026, 10:58
Росіяни вдарили дроном по автівці на Запоріжжі: загинула жінка, є поранений
13 лютого 2026, 10:54
Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм
13 лютого 2026, 10:39
Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджена енергетична інфраструктура
13 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »