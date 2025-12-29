09:58  29 грудня
29 грудня 2025, 08:10

На Київщині сталася ДТП з маршруткою: один загиблий, постраждали 13 людей

29 грудня 2025, 08:10
Фото: ДСНС
ДТП сталася 28 грудня близько 21:10, на трасі Київ–Харків, поблизу села Іванків Бориспільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що водій маршрутки Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Jeep та Volkswagen.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Jeep загинув на місці, водій маршрутки отримав травми. Загальна кількість постраждалих становить 13 людей, до лікарень доставили 6 пасажирів, іншим надали меддопомогу на місці.

На Київщині сталася ДТП з маршруткою: один загиблий, постраждали 13 людей

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

ДТП на Київщині: один загиблий, постраждали 13 людей

Нагадаємо, вдень 28 грудня на Івано-Франківщині перекинувся пасажирський автобус. Одна людина загинула, восьмеро – дістали травми.

29 грудня 2025
