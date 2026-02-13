Харківщина під ударами РФ: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина
Протягом минулої доби 10 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих ударів
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо отримали поранення, серед них – дитина.
Так, у селі Розсохувате Куньєвської громади загинула 66-річна жінка, постраждала 45-річна жінка. Окрім того:
- у Золочеві постраждали 67-річна жінка та 8-річна дівчинка;
- у селі Осинове Куп’янської громади постраждав 51-річний чоловік.
Також медична допомога була надана 44-річній та 47-річній жінкам, які постраждали 11 лютого внаслідок обстрілів у Барвінковому.
Ворог активно застосовував різні види озброєння: 7 КАБ, 6 БпЛА типу "Герань-2", 4 fpv-дрони та 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- Богодухівський район: 9 приватних будинків, автошкола, 4 автомобілі, електромережі (сел. Золочів);
- Куп'янський район: 5 приватних будинків (с. Осинове);
- Ізюмський район: автомобіль (сел. Борова), вантажний автомобіль (с. Оскіл), приватний будинок (с. Розсохувате);
- Харківський район: приватний будинок (с. Нова Козача);
- Чугуївський район: господарча споруда, автомобіль (с. Вишневе).
Правоохоронці та аварійно-рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атак та надавати допомогу постраждалим.
Нагадаємо, в ніч на 13 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.