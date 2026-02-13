10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
09:14  13 лютого
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 10:17

Харківщина під ударами РФ: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина

13 лютого 2026, 10:17
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби 10 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих ударів

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо отримали поранення, серед них – дитина.

Так, у селі Розсохувате Куньєвської громади загинула 66-річна жінка, постраждала 45-річна жінка. Окрім того:

  • у Золочеві постраждали 67-річна жінка та 8-річна дівчинка;
  • у селі Осинове Куп’янської громади постраждав 51-річний чоловік.

Також медична допомога була надана 44-річній та 47-річній жінкам, які постраждали 11 лютого внаслідок обстрілів у Барвінковому.

Ворог активно застосовував різні види озброєння: 7 КАБ, 6 БпЛА типу "Герань-2", 4 fpv-дрони та 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • Богодухівський район: 9 приватних будинків, автошкола, 4 автомобілі, електромережі (сел. Золочів);
  • Куп'янський район: 5 приватних будинків (с. Осинове);
  • Ізюмський район: автомобіль (сел. Борова), вантажний автомобіль (с. Оскіл), приватний будинок (с. Розсохувате);
  • Харківський район: приватний будинок (с. Нова Козача);
  • Чугуївський район: господарча споруда, автомобіль (с. Вишневе).

Правоохоронці та аварійно-рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атак та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 13 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Харківська область дитина атака постраждалі російська армія загибла цивільні
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Готували нові теракти у Києві та Житомирі: затримані агенки ФСБ, зокрема контрактниця ЗСУ
13 лютого 2026, 12:39
Били, принижували та морили 11 дітей голодом: на Дніпропетровщині судитимуть батьків-вихователів
13 лютого 2026, 12:24
Шурму та його брата оголосили в розшук через підозру у корупційній схемі – МВС
13 лютого 2026, 12:05
Зіткнення авто у Львові: постраждали двоє водіїв та 10-річна дитина
13 лютого 2026, 11:47
На Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
13 лютого 2026, 11:28
Смерть під час ожеледиці у Чернівцях: прокуратура розслідує службову недбалість
13 лютого 2026, 11:12
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого 2026, 10:58
Росіяни вдарили дроном по автівці на Запоріжжі: загинула жінка, є поранений
13 лютого 2026, 10:54
Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм
13 лютого 2026, 10:39
Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджена енергетична інфраструктура
13 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »