Харківщина під ударами РФ: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо отримали поранення, серед них – дитина.

Так, у селі Розсохувате Куньєвської громади загинула 66-річна жінка, постраждала 45-річна жінка. Окрім того:

у Золочеві постраждали 67-річна жінка та 8-річна дівчинка;

у селі Осинове Куп’янської громади постраждав 51-річний чоловік.

Також медична допомога була надана 44-річній та 47-річній жінкам, які постраждали 11 лютого внаслідок обстрілів у Барвінковому.

Ворог активно застосовував різні види озброєння: 7 КАБ, 6 БпЛА типу "Герань-2", 4 fpv-дрони та 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

Богодухівський район: 9 приватних будинків, автошкола, 4 автомобілі, електромережі (сел. Золочів);

Куп'янський район: 5 приватних будинків (с. Осинове);

Ізюмський район: автомобіль (сел. Борова), вантажний автомобіль (с. Оскіл), приватний будинок (с. Розсохувате);

Харківський район: приватний будинок (с. Нова Козача);

Чугуївський район: господарча споруда, автомобіль (с. Вишневе).

Правоохоронці та аварійно-рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атак та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 13 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.