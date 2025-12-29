15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
29 декабря 2025, 15:05

В Киеве военный на светофоре врезался в авто: погибла мать двоих детей

29 декабря 2025, 15:05
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР начали расследование ДТП с участием военнослужащего, в котором погибла молодая женщина

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, 27 декабря мать с двумя малолетними дочерьми и их тетей направлялись на праздники.

На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко автомобиль семьи остановился на красный сигнал светофора. В этот момент у них на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, нарушившего правила дорожного движения.

В результате столкновения пассажирка погибла на месте, двоих детей госпитализировали с телесными повреждениями. Их жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения.

Напомним, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Днепра, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. Обвинительный акт направлен в суд

Ранее сообщалось, что 10 декабря на Волыни военный грузовик врезался в забор. От полученных травм водитель, 56-летний нацгвардеец погиб на месте.

Киев ДТП авария светофор военный мать смертельное ДТП внедорожник
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
