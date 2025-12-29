Фото: ГБР

Сотрудники ГБР начали расследование ДТП с участием военнослужащего, в котором погибла молодая женщина

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, 27 декабря мать с двумя малолетними дочерьми и их тетей направлялись на праздники.

На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко автомобиль семьи остановился на красный сигнал светофора. В этот момент у них на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, нарушившего правила дорожного движения.

В результате столкновения пассажирка погибла на месте, двоих детей госпитализировали с телесными повреждениями. Их жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения.

Напомним, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Днепра, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. Обвинительный акт направлен в суд

