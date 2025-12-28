Фото: иллюстративное

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве на Нивках сотрудники ТЦК провели утреннюю проверку, в ходе которой применяли спецсредства. По сообщениям пользователей в социальных сетях, работники центра якобы использовали газовый баллончик и электрошокер.

Детали о причинах применения спецсредств и количестве пострадавших в настоящее время уточняются. В соцсетях активно обсуждают событие, пользователи публикуют видео и комментарии.

Представители центра комплектования на данный момент официальных заявлений не делали.

Напомним, в Белгород-Днестровском районном ТЦК скончался мужчина, доставленный для уточнения учетных данных – он внезапно потерял сознание, и реанимационные меры медиков не помогли.