Частина Києва залишилася без теплопостачання через російську атаку
Внаслідок атаки РФ на Київ 27 грудня майже третина міста залишилася без теплопостачання
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
"Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега", – повідомив він.
Кличко зазначив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Як повідомлялось, РФ у ніч на 27 грудня завдала ударів по промислових та житлових обʼєктах Києва та Київської області. Після атаки було введено екстрені відключення електроенергії.
