Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Мешканець однієї з багатоповерхівок повідомив в поліцію, що в квартирі сусіда виявив тіло невідомого чоловіка.

Правоохоронці з’ясували, що загиблим є 47-річний житель Київщини, який нещодавно вийшов з вʼязниці та приїхав до столиці на заробітки, де познайомився з 43-річним киянином та гостював у нього.

Встановлено, що ввечері під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 43-річний господар квартири завдав гостеві численних ударів ногами по голові та грудній клітині, від чого той загинув на місці.

Фігуранта затримали, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За скоєне чоловіку загрожує до 15 років увʼязнення.

На час слідства зловмисник перебуватиме під вартою.

