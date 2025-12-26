15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
10:52  26 грудня
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
26 грудня 2025, 13:34

У Києві власник квартири побив до смерті свого гостя

26 грудня 2025, 13:34
Фото: поліція
Подія сталася у одній з квартир Голосіївського району столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Мешканець однієї з багатоповерхівок повідомив в поліцію, що в квартирі сусіда виявив тіло невідомого чоловіка.

Правоохоронці з’ясували, що загиблим є 47-річний житель Київщини, який нещодавно вийшов з вʼязниці та приїхав до столиці на заробітки, де познайомився з 43-річним киянином та гостював у нього.

Встановлено, що ввечері під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 43-річний господар квартири завдав гостеві численних ударів ногами по голові та грудній клітині, від чого той загинув на місці.

Фігуранта затримали, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За скоєне чоловіку загрожує до 15 років увʼязнення.

На час слідства зловмисник перебуватиме під вартою.

У Києві власник квартири побив до смерті свого гостя

Нагадаємо, раніше на Київщині повідомили про підозру за умисне вбивство групі осіб. Тіло жертви поліцейські виявили на території кладовища з 11 вогнепальними пораненнями.

