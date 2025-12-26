У Києві вибухнув автобус
Транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух – стався вибух
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.
Відомо, що на місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються.
"Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці. Інформація про потерпілих встановлюється. На місце скеровані наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби", – зазначили у столичній поліції.
Як повідомлялось, у Києві чоловіки змусили таксиста возити їх безкоштовно, пригрозивши пістолетом. Інцидент стався у Шевченківському районі столиці.
У Києві іноземці погрожували чоловіку гранатою, щоб забрати його грошіВсі новини »
26 грудня 2025, 15:35У Києві власник квартири побив до смерті свого гостя
26 грудня 2025, 13:34На Київщині легковик врізався в електроопору та перекинувся на дах: стовп впав на авто, є жертви
26 грудня 2025, 12:52
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Стало відомо, які гарантії США запропонували Україні
26 грудня 2025, 22:25Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його
26 грудня 2025, 21:38Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
26 грудня 2025, 21:21Дистанційно підірвав ресторан у Чернігові за грошову винагороду: затримано 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 20:30"Усвідомлював свої дії": на Вінниччині завершили розслідування щодо резонансного вбивства школярів
26 грудня 2025, 20:20На Дніпропетровщині викрили незаконні "реабілітаційні" центри, де експлуатували людей
26 грудня 2025, 20:11Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови 60 днів перемир’я
26 грудня 2025, 20:00Масові ДТП спостерігаються на Львівщині та Івано-Франківщині через лід на дорогах
26 грудня 2025, 19:41На Полтавщині чоловік купив інвалідність, щоб не мобілізуватися: як його покарали
26 грудня 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі блоги »