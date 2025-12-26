У Києві вибухнув автобус

фото: Національна поліція

Транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух – стався вибух

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.

Відомо, що на місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються.

"Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці. Інформація про потерпілих встановлюється. На місце скеровані наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби", – зазначили у столичній поліції.

Як повідомлялось, у Києві чоловіки змусили таксиста возити їх безкоштовно, пригрозивши пістолетом. Інцидент стався у Шевченківському районі столиці.