26 грудня 2025, 12:13

У центрі Києва затримали кілера ФСБ, який збирався застрелити офіцера ГУР

26 грудня 2025, 12:13
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міноборони України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

У Києві викрили агента ФСБ, який намагався ліквідувати українського воїна в центрі міста. СБУ затримала кілера "на гарячому", коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР в одному із столичних закладів.

Замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Росіяни завербували фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у телеграм-каналах.

За інструкцією ворога агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з ФСБ.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної "цілі", її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.

За фізичну розправу над офіцером агенту пообіцяли 50 тис. доларів та легалізацію в одній з країн ЄС.

На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучили зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ.

Агенту оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві 20-річний киянин намагався підірвати авто із українськими військовими. СБУ затримала російського агента.

