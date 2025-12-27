Часть Киева осталась без теплоснабжения из-за российской атаки
В результате атаки РФ на Киев 27 декабря почти треть города осталась без теплоснабжения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
"В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега", – сообщил он.
Кличко отметил, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Как сообщалось, РФ в ночь на 27 декабря нанесла удары по промышленным и жилым объектам Киева и Киевской области. После атаки были введены экстренные отключения электроэнергии.
