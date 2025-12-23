Житомирщина під масованою атакою: пошкоджені будинки та підприємства, шестеро постраждалих
Житомирщина другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Вночі 23 грудня на території області зафіксували декілька влучаннь або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе.
Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.
Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані.
"Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях", – наголосив посадовець.
Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Внаслідок атаки на Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.