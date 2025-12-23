На Черкащині внаслідок нічної атаки пошкоджені будинки
З ночі ворог знову комбіновано атакував Україну та її інфраструктуру. Під прицілом була й Черкащина
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
Попередньо, в межах області сили ППО знешкодили 8 російських ракет і 13 БпЛА.
Наразі інформації про травмованих немає.
Відомо, що на Уманщині уламками пошкоджені кілька житлових будинків. На іншій локації – дах господарської будівлі приватного підприємства.
Обстеження території триває.
Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Російська армія застосувала проти України понад 600 безпілотників та десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях.