Масований удар: РФ атакує енергетичну інфраструктуру України
Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру України. Через атаку у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У Міненерго закликали громадян зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією.
Нагадаємо, вночі 23 грудня північ Сумської області зазнала масованих атак російських безпілотників. Через обстріли спостерігаються перебої з електропостачанням.
