16 грудня 2025, 02:30

Ліки, психіатр та спокійний ритм життя: співак Вельбой переїхав із Києва - де зараз живе артист

16 грудня 2025, 02:30
Фото з відкритих джерел
Співак Вельбой пережив непростий рік. Зокрема, він мав труднощі із залежностями. Тепер виявилось, що він давно не живе в столиці

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Співак не приховує, що він мав проблеми із залежностями, через що проходив реабілітацію в медичному закладі. Зараз, каже артист, він приймає необхідні ліки та перебуває під наглядом психіатра. При цьому його спосіб життя змінився.

Як виявилось, ще рік тому Вельбой переїхав із Києва до Одеси. За його словами, в цьому місті він знайшов затишок.

"Та наче Київ я пройшов. Для мене Одеса це про спокій. Київ — це шум, гам. Тут прагнеш щось довести, кудись побігти. В Одесі вайб зовсім інший. Не можна сказати, що я кудись втік, чи від чого втік. Я просто змінив місце проживання. Ось і все. Весною буде рік, як я в Одесі. Я живу на 13-й станції Великого Фонтану. Біля моря. До мене мама приїжджає, як на курорт. Вона все літо в мене пробула. Тітка також приїжджала. Я надихаюсь морем. Особливо нікуди не ходжу по закладах. Ніде не тусуюсь, не зависаю. Таке в мене помірне одеське життя біля моря. Така пенсія, я б сказав", - каже співак.

Довідка. Антон Вельбой (Wellboy) - український співак, композитор, автор пісень. Багатьом українцям може бути знайомий завдяки участі в шоу "Х-Фактор". За підсумками 2021 року Антон Wellboy здійснив революцію в українському шоу-бізнесі. Його хіт "Гуси" став першою українською піснею, яка за всю історію існування Apple Music в Україні потрапив до ТОП 100 РОКУ Apple Music Ukraine.

