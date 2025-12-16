17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля

Фото з відкритих джерел
Репер OTOY не так давно одружився із бізнесвумен Марією Гаврилюк. Артист розповів, скільки вони витратили на весілля

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами репера, на святкуванні було лише 80 людей. Вони хотіли, щоб були лише найближчі друзі та рідні. OTOY розповів, що планували витратити 10 тисяч доларів, і дійсно намагались економити. Проте згодом витратили 30 тисяч доларів.

"Я дуже хотів весілля, але це був великий стрес для нас. На весіллі було, напевно, 80 гостей. Ми таким, невеличким колом зібралися. Витратили, напевно, 30 тисяч доларів. І це ми намагались зекономити на всьому, що тільки можна було. Ми спочатку думали, що зробимо за 10 тисяч доларів. А потім всі наші відкладені гроші витратили", - каже артист.

Довідка. OTOY (В'ячеслав Дрофа) - український хіп-хоп та реп-виконавець, музикант та автор пісень. У 2023 році він разом із Марією Яремчук та Златою Дзюнькою виступив у другому півфіналі "Євробачення" в Ліверпулі, де він з великої сцени зачитав вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати".

