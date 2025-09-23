У Нікополі росіяни вбили жінку
Росіяни знову атакували Дніпропетровську область. На жаль, є жертва
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, російські окупанти атакували Нікополь FPV-дроном. На жаль, внаслідок удару загинула 70-річна жінка. Голова ОВА висловив співчуття близьким.
Також отримала осколкові поранення 47-річна місцева жителька. Вона отримала необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє рятувальників постраждали.
