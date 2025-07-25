На Чернігівщині внаслідок пожежі загинула людина
Смертельна пожежа трапилася 23 липня в селі Надинівка Чернігівського району. Вогонь забрав життя 78-річного чоловіка
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Відомо, що вогонь охопив житловий будинок вранці. Під час гасіння надзвичайники виявили тіло загиблого господаря 1947 року народження.
"За попередніми даними, ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 22 липня у місті Мерефа Харківського району в пожежі загинула жінка.
У Чернівцях у водоймі виявили тіло жінкиВсі новини »
23 липня 2025, 06:40На Київщині у криниці виявили тіло людини
22 липня 2025, 08:30На Рівненщині пожежа забрала життя чоловіка
22 липня 2025, 02:40
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
На Рівненщині потонув молодий чоловік
25 липня 2025, 00:35Депутатка Мар'яна Безугла прийшла на протест у Києві: як її зустріли мітингувальники
24 липня 2025, 23:30Трагедія в Києві: розслідують смерть 4-річного хлопчика
24 липня 2025, 23:15Росіяни вдарили по Сумщині: загинула жінка
24 липня 2025, 22:55Привласнив понад 1,3 млн грн: поліцейські повідомили Назарію Гусакову про підозру
24 липня 2025, 22:45Безхатьки захопили укриття на Прикарпатті: поліція почала перевірку
24 липня 2025, 22:35На Закарпатті четверо підлітків зґвалтували 46-річну жінку
24 липня 2025, 22:24Стало відомо, скільки викрадених РФ дітей повернула Україна
24 липня 2025, 22:08Новий законопроєкт Зеленського: що про нього відомо
24 липня 2025, 21:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі блоги »