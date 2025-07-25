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25 липня 2025, 02:35

На Чернігівщині внаслідок пожежі загинула людина

25 липня 2025, 02:35
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фото: ДСНС України у Чернігівській області
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Смертельна пожежа трапилася 23 липня в селі Надинівка Чернігівського району. Вогонь забрав життя 78-річного чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Відомо, що вогонь охопив житловий будинок вранці. Під час гасіння надзвичайники виявили тіло загиблого господаря 1947 року народження.

"За попередніми даними, ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 22 липня у місті Мерефа Харківського району в пожежі загинула жінка.

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