Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці завершили розслідування крадіжки телефону у дитини в Києві. Справу передали до суду, фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужба поліції .

Інцидент стався минулого місяця на проспекті Георгія Гонгадзе у Подільському районі столиці. 53-річний місцевий житель викрав сумку дитини, в якій був мобільний телефон вартістю близько 9 тисяч гривень.

Чоловік помітив, як дівчинка залишила речі на лавці, і, дочекавшись моменту, забрав їх.

Поліція встановила особу крадія та вилучила телефон. Йому оголосили підозру за крадіжку (ч. 4 ст. 185 ККУ).

Наразі обвинувальний акт передали до суду. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

