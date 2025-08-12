У Києві відправили під суд чоловік, який на дитмайданчику обікрав 10-річну дівчинку
Правоохоронці завершили розслідування крадіжки телефону у дитини в Києві. Справу передали до суду, фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужба поліції.
Інцидент стався минулого місяця на проспекті Георгія Гонгадзе у Подільському районі столиці. 53-річний місцевий житель викрав сумку дитини, в якій був мобільний телефон вартістю близько 9 тисяч гривень.
Чоловік помітив, як дівчинка залишила речі на лавці, і, дочекавшись моменту, забрав їх.
Поліція встановила особу крадія та вилучила телефон. Йому оголосили підозру за крадіжку (ч. 4 ст. 185 ККУ).
Наразі обвинувальний акт передали до суду. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.
