Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів у Святошинському районі Києва після російського удару в ніч на 31 липня

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Таким чином кількість загиблих у Києві збільшилась до 28 людей, серед них три дитини – 2, 6 та 17 років. Постраждали 159 осіб, в тому числі 16 дітей.

Роботи тривають. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Наслідки атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. Поранення отримали десятки людей. Раніше повідомлялося про 27 загиблих.

У Києві в п'ятницю, 1 серпня, скасували всі розважальні заходи. У місті оголошений День жалоби.