Жителей Киева предупредили об изменении движения транспорта
В эти выходные ряд столичных автобусов и троллейбусов будут курсировать с изменениями движения
Как передает RegioNews, об этом сообщили в КП "Киевпасстранс".
В частности, в субботу, 2 августа, изменят маршруты автобусы №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 и троллейбусы №№ 34, 37-А, а в воскресенье, 3 августа – автобус № 31.
Транспорт будет курсировать:
- автобус № 2 – в направлении движения до ул. Шолуденко от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна по собственному маршруту, дальше бульв. Вацлава Гавела – ул. Пушечная – просп. Берестейский до ул. Шолуденко, в обратном направлении по собственному маршруту;
- автобус №6 – от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую и Радунскую);
- автобус № 39 – по направлению к Лысогорскому переулку от просп. Голосеевского – просп. Науки – ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) – ул. Лысогорская – пер. Лысогорский, в обратном направлении по собственному маршруту;
- автобус № 44 – от станции городской электрички "Березняки" до ул. Лисковской по собственному маршруту, далее ул. Радунская до ул. Милославской;
- автобус № 49 – от станции городской электрички "Березняки" до ул. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее – просп. Павла Тычины – Днепровская набережная, далее по собственному маршруту;
- автобус № 87 – в направлении движения до ул. Митрополита Андрея Шептицкого от ст. м. "Осокорки" до ул. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее просп. Павла Тычины – ул. Березняковская, далее по собственному маршруту;
- автобус № 95 – в направлении Русановских садов от станции городской электрички "Березняки" до ул. Юрия Шумского по собственному маршруту, далее просп. Павла Тычины – Днепровская набережная, далее по собственному маршруту;
- автобус № 110 – от ст. м. "Площадь Украинских Героев" до ул. Лисковской по собственному маршруту, далее ул. Радунская до ул. Милославской (без заезда по ул. Лисковской), в обратном направлении без изменений;
- автобус № 31 – ст. м. "Политехнический институт" – просп. Берестейский – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – ул. Загоровская – ул. Князя Владимира Мономаха – ул. Татарский;
- троллейбус № 34 – от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;
- троллейбус № 37-А – от ст. м. "Лесная" до просп. Красной Калины.
В "Киевпасстрансе" извиняются за временные неудобства.
Напомним, в Киеве в пятницу, 1 июля, будут отменены все развлекательные мероприятия. В городе сегодня День траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу в ночь на 31 июля.
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