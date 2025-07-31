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31 липня 2025, 14:37

На Київщині п'яний депутат сів за кермо та травмував підлітка

31 липня 2025, 14:37
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Фото: Нацполіція
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На Київщині сталась аварія з легковиком та мотоциклістом. Виявилось, що за кермом авто був депутат

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась на Обухівщині. 50-річний водій Volkswagen не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з мотоциклом Lifan LF, який перебував попереду та зупинився на Т-подібному перехресті аби повернути ліворуч.

Внаслідок аварії 16-річний мотоцикліст отримав травми. Його госпіталізували. Що стосується водія легковика, в нього в крові виявили алкоголь. Також відомо, що він є депутатом однієї з селищних рад Обухівського району. Зараз його затримали.

"Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили водію автомобіля про підозру (ч. 2 ст. 286-1 ККУ). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині водій Mercedes збив двох пішоходів, які переходили дорогу. Внаслідок аварії отримали травми 17-річний хлопець та 39-річна жінка.

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