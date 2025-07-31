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31 липня 2025, 13:30

У Києві під завалами житлового будинку виявили ще одного загиблого

31 липня 2025, 13:30
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фото: Telegram/Zelenskiy / Official
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У Святошинському районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару, завданого Росією вночі

Про це повідомляють у ДСНС, передає RegioNews.

Під уламками зруйнованого під’їзду було виявлено тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв лише в цьому будинку зросла до шести осіб.

За інформацією столичних служб, загальна кількість загиблих по Києву станом на зараз становить вісім осіб. Окрім того, внаслідок масованої атаки постраждали щонайменше 124 людини. Частина з них отримала травми різного ступеня тяжкості, багатьох було госпіталізовано.

Наразі рятувальні служби працюють на місцях прильотів. Паралельно комунальники відновлюють подачу електроенергії, води та зв’язку у постраждалих районах. Місцева влада надає допомогу евакуйованим мешканцям.

Раніше повідомлялося про комбінований удар по Києву: серед загиблих - 6-річна дитина. По всьому місту зафіксовано наслідки обстрілів на понад 27 локаціях.

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Київ ракета атака Масований удар Святошинський район загиблі
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