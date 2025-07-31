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Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.

Под обломками разрушенного подъезда было обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв только в этом доме возросло до шести человек.

По информации столичных служб, общее количество погибших по Киеву на сегодня составляет восемь человек. Кроме того, в результате массированной атаки пострадали по меньшей мере 124 человека. Часть из них получила травмы разной степени тяжести, многие были госпитализированы.

В настоящее время спасательные службы работают на местах прилетов. Параллельно коммунальщики возобновляют подачу электроэнергии, воды и связи в пострадавших районах. Местные власти оказывают помощь эвакуированным жителям.

Ранее сообщалось о комбинированном ударе по Киеву: среди погибших – 6-летний ребенок. По всему городу зафиксированы последствия обстрелов более чем на 27 локациях.