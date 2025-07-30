Кількість жертв атаки на Ізюмщині зросла: у лікарні помер пенсіонер
У лікарні помер 71-річний чоловік, який зазнав множинних поранень під час ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району Харківщини 29 липня
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
"На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу”, — йдеться в дописі.
Таким чином, кількість загиблих зросла до шести. Ще троє людей залишаються пораненими.
Нагадаємо, напередодні у селі Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області російські терористи завдали удару реактивними системами залпового вогню по мирних мешканцях, які зібралися отримати гуманітарну допомогу. Повідомлялося, що загинули п'ятеро людей.
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