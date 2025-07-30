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30 липня 2025, 14:51

У Сумах росіяни знову атакували будівлю ОВА: поранена жінка

30 липня 2025, 14:51
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фото: Сумська ОВА
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Сьогодні вдень, 30 липня, російські війська знову завдали удару по будівлі Сумської обласної державної адміністрації

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки, яка сталася в центрі Сум, постраждала 75-річна жінка. Вона отримала уламкове поранення та була госпіталізована. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють усі екстрені служби.

Григоров додав, що команда Сумської ОВА продовжує виконувати свої функції без затримок, попри постійні обстріли.

Це вже третій удар по будівлі обласної адміністрації за останні кілька днів — попередні атаки сталися у п’ятницю та суботу. Окупанти використовують ударні дрони, цілеспрямовано намагаючись знищити адміністративну інфраструктуру.

Росія системно атакує цивільні об'єкти з метою залякати населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, вдень 26 липня російські війська атакували Суми. Один із дронів влучив на площу Незалежності, в центр міста. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Ніхто не постраждав.

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