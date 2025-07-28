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28 липня 2025, 20:15

На Дніпропетровщині жінку побили сусіди через зауваження

28 липня 2025, 20:15
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Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині конфлікт між сусідами призвів до бійки. Все почалось з зауваження через гучну музику

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у Центрально-Міському районі Кривого Рогу під час комендантської години. Жінка прийшла до сусідів, попросивши їх зробити музику тихіше. Однак їм не сподобалось зауваження: спочатку вони стали обзивати її нецензурними словами, а потім взагалі побили.

Чи звернулась потерпіла до поліції, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині 22-річний чоловік RegioNews. За даними Хмельницької окружної прокуратури, інцидент стався у березні 2024 року в одному з населених пунктів Лісогринівецької громади. Чоловіки мешкали під одним дахом і раніше неодноразово конфліктували. Під час чергової сварки, яка трапилась на тлі вживання алкоголю, обвинувачений кілька разів вдарив сусіда кулаками. Потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень і помер наступного дня." rel="nofollow" target="_blank">побив знайомого. Раніше вони були сусідами, жили під одним дахом. Під час застілля сталась сварка, і зловмисник побив знайомого. Потерпілий наступного дня помер.

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